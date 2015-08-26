В Ватикане состоялась сотая общая аудиенция Папы Франциска

В среду 26 августа на площади Святого Петра Папа Франциск провел свою сотую общую аудиенцию, сообщает сайт Радио Ватикана.

10 декабря 2014 года Святейший Отец начал цикл катехизических бесед о семье в рамках подготовки к Синоду Епископов.

Август Папа посвятил в особенности трем измерениям семейной жизни: празднику, труду и молитве.

На самой первой аудиенции своего понтификата, состоявшейся 27 марта 2013 года, Святейший Отец Франциск объявил, что хочет продолжить размышления Бенедикта XVI в связи с Годом Веры. Последующие обращения к верным затрагивали такие темы, как Таинства, дары Святого Духа и Церковь.