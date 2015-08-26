В Милане на "EXPO-2015" павильон Ватикана посетило более 600 000 человек

05:35, 26 августа 2015
Католицизм
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Число посетителей павильона Святейшего Престола на Всемирной выставке в Милане превысило 600 тысяч. Об этом сообщает сайт Радио Ватикана, ссылаясь на информацию Амвросианской епархии, где уточняется, что цифры охватывают период с момента открытия выставки, то есть с 1 мая по 15 августа.

В частности, на прошлой неделе в среднем было 10 тысяч посетителей в день. В праздник Успения Пресвятой Богородицы очень многие приходили целыми семьями.

Кроме того в павильоне Святейшего Престола на «EXPO-2015» «было продано более 2 тысяч экземпляров энциклики Папы Франциска ‘Laudato Si’’ на итальянском языке, 100 экземпляров на испанском, 250 на английском и 200 на французском языке».

Особое внимание привлекает также «кампания в социальных интернет-сетях, связывающая цитаты из Папской энциклики с фотографиями из павильона Святейшего Престола на ‘EXPO’».

Экспозицию издательского дома «Каритас» посетило большое число гостей благодаря волонтёру, который проводит экскурсии на их родном языке.

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