24 августа католики отмечают День святого Варфоломея

Имя Варфоломея – одного из 12 апостолов – упоминается в Евангелии от Матфея (Мф. 10:3), от Марка (Мк. 3:18), от Луки (Лк. 6:14), в Деяниях святых апостолов (Деян. 1:13).

Апостол Варфоломей — один из первых учеников Христа, призванный им вслед за Андреем, Петром и Филиппом. С последним, по-видимому, он был либо в родстве, либо очень дружен, так как именно Филипп привел его к Иисусу.

После Вознесения Христа Варфоломей, по преданию, проповедовал в Индии, а потом в Великой Армении. Армянская апостольская церковь считает его и апостола Иуду Фаддея своими основателями. Там же, в Армении, в городе, называвшемся Альбана, принял Варфоломей мученическую смерть.

Около 410 года мощи святого были перенесены в армянский город Тигранокерт (современный Хильван в Турции), а около 507 года – в город Дара на берегу Евфрата, откуда их в 574 году, спасая от турок, переправили на островок Липари близ Сицилии, а в IX веке, после захвата острова арабами – в город Бенвенто, где они хранятся до сих пор. В Х веке частицу мощей отправили в Рим.

РИА Новости