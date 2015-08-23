Папа Франциск: Пусть Господь подаст мир Украине!

23 августа Папа Франциск на площади Святого Петра в Ватикане накануне Дня независимости Украины в очередной раз пожелал ей мира, молясь за него с десятками тысяч паломников, сообщает сайт Радио Ватикана.

«Дорогие братья и сестры, с глубокой тревогой слежу за конфликтом на востоке Украины, который вновь обострился в последние недели.

Повторяю еще раз свой обеспокоенный призыв, чтобы были соблюдены обязательства, взятые с целью достижения примирения, и чтобы с помощью организаций и людей доброй воли, был дан ответ на чрезвычайную гуманитарную ситуацию в стране.

Пусть Господь подаст мир Украине, которая готовится отметить завтра национальный праздник. Пусть заступается за нас Пречистая Дева Мария».