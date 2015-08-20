Глава УГКЦ призвал верующих ежедневно молиться за Украину

Патриарх Святослав призвал верующих Украинской Греко-Католической Церкви и всех людей доброй воли к молитве и посту за Украину. Он напомнил об обязанности молиться ежедневно в 21:00 по Украине и один определенный день недели поститься. Об этом сообщает сайт ugcc.ua.

«Я заметил, что наши люди забывают о молитве за Украину в двадцать один час каждого вечера. В некоторых епархиях забыли даже, какой день недели определен как день строгого поста за Родину», - отметил Глава УГКЦ.

В УГКЦ напоминают, что в Призыве Синода Епископов есть четкие указания относительно продолжения «этого духовного подвига».

Иерархи поручают продолжать в приходах, монастырях и семинариях непрерывную круглосуточную молитву. Всех верующих и людей доброй воли просят ежедневно в 21.00 объединяться в общей молитве за Украину (в понедельник - за успешное служение Президента, Правительства и Верховной Рады Украины; вторник – за врагов: за обращение тех, кто преследует и атакует нас, среду - за украинское войско; четверг - за правоохранительные органы и милицию; пятницу - по раненых, пленных, беженцев и их семьи; субботу - поминовение усопших, в частности погибших воинов и всех невинно убиенных; воскресенье - за единство и соборность Украины).

Кроме этого, в УГКЦ объявлен непрерывный строгий пост в следующем порядке: понедельник - Киевская архиепархия, Донецкий, Харьковский, Одесский и Крымский экзархата; Вторник - Львовская архиепархия, Стрыйская епархия; Среда - Ивано-Франковская архиепархия, Коломыйско-Черновицкая епархия; Четверг - Тернопольская архиепархия, Бучачская епархия, Самборско-Дрогобычская епархия; Пятница - Сокальско-Жовкивская епархия, Луцкий экзархат. А в конце каждой Литургии владыки призывают петь молитву «Боже великий, единый».