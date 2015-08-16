Глава УГКЦ в Венгрии принял участие в освящении Колокола мира

16 августа Глава УГКЦ, в рамках паломничества в Марийский центр венгерских греко-католиков, в Мария Повч (Венгрия) вместе с Архиепископом Цирилом (Василием), секретарем Конгрегации Восточных Церквей, и иерархами ГКЦ Венгрии освятил Колокол мира на территории этой святыни, сообщает сайт ugcc.ua.

«Пусть голос этого колокола станет неустанной молитвой за мир на земле, в Венгрии, в Европе и за окончание войны в Украине», - сказал Первоиерарх УГКЦ, отмечая, что таким образом всем, а особенно украинцам Бог дает знак надежды. Подобно тому, как знаком надежды были слезы Божьей 300 лет назад на этих землях. Освящая его, я просил Господа, чтобы все танки и пушки, которыми убивают сегодня украинцев, были переплавлены на церковные колокола.

«Пусть Матерь Божия выслушает молитвы каждого из нас и благословит Греко-Католическую Церковь в Венгрии и подарит нашим землям благословенный Божий мир», - завершил Блаженнейший Святослав.