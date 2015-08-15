Глава УГКЦ помолился в Венгрии за мир в Европе и в Украине

15 августа в праздник Успения Пресвятой Богородицы по григорианскому календарю Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав принял участие в паломничестве в Марийский центр венгерских греко-католиков, в Мария Повч (Венгрия). Паломничество происходило по случаю 300-летия чудесного прославления Марияпочавчанской чудотоворной иконы Божьей Матери, сообщает сайт ugcc.ua.

Блаженнейший Святослав поздравил паломников и передал приветствие от верных из Украины: «Я приехал в эти чудотворные места из Киева, чтобы молиться за мир в Европе, Венгрии и за прекращение войны в Украине».

Предстоятель Церкви также поздравил венгерских греко-католиков с провозглашением здесь митрополии и образованием новой епархии для католиков восточного обряда.

«Я искренне благодарен Главе ГКЦ Венгрии Митрополиту Филиппу за предоставление пастырской опеки украинским греко-католикам, которые живут в Венгрии. Желаю всем паломникам, чтобы Господь Бог услышал ваши молитвы при посредничестве Божьей Матери», - завершил Блаженнейший Святослав.