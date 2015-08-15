15 августа в странах Европы зазвучат колокола в знак солидарности с христианами на Ближнем Востоке

Всё больше европейских католических епархий присоединяются к праздничному символическому жесту солидарности с христианами на Ближнем Востоке. По этому случаю в полдень 15 августа звон колоколов будет слышен в десятках епархий Франции, а также Бельгии и Швейцарии. Инициатива родилась во Франции среди мирян и изо дня в день получает поддержку от пастырей из различных европейских епархий, сообщает сайт Радио Ватикана.

В связи с этим архиепископ Парижа обратился со специальным посланием к своей пастве. Иерарх просит верующих на праздник Успения Пресвятой Богородицы собраться в полдень перед своими приходскими храмами, чтобы при колокольном перезвоне помолиться Святым Розарием о преследуемых на Ближнем Востоке христианах. Об этой инициативе кардинал Андре Арман Вен-Труа также проинформировал двух ближневосточных Патриархов.

Со своей стороны архиепископ Лиона кардинал Филипп Ксавье Барбарен вместе с мелькитским архиепископом Алеппо Жан-Клеманом Жанбаром опубликовали совместное видеообращение. «Мы надеемся, что все церкви во Франции ответят на этот призыв. Он будет знаком для нас, ваших братьев на Ближнем Востоке, что вы не забыли о них», - сказал сирийский прелат.

К этой инициативе солидарности присоединились также епископы соседних стран - Бельгии, а также швейцарских епархий Лозанны, Женевы и Фрибура.