Папа Франциск учредил Всемирный день молитв о защите Божьего творения

Всемирный день молитв о защите Божьего творения будет отмечаться каждый год первого сентября: об этом своём решении Папа Франциск заявил в специальном послании к кардиналам Питеру Тарксону и Курту Коху, президентам - соответственно - Папских советов Справедливость и мир и содействия христианскому единству. Этот день - «особой молитвы о Божьем творении» - празднуется 1 сентября также и Православной Церковью. Об этом сообщает сайт Радио Ватикана.

Решение Святейшего Отца имеет ярко выраженную экуменическую направленность: католики и православные вместе, в общей молитве о защите Божьего творения. Папское послание начинается с упоминания о вкладе Патриарха Варфоломея в дело защиты окружающей среды и о предложении митрополита Иоанна Пергамского, во время презентации энциклики «Laudato Si’», учредить такой День. Поэтому День молитв о защите творения в какой-то мере является естественным следствием энциклики Святейшего Отца.

«Как христиане, мы желаем внести посильный вклад в преодоление экологического кризиса, который в настоящее время испытывает человечество, - пишет Папа. - Для этого мы должны черпать из нашего богатого духовного наследия мотивации, вдохновляющие к защите Творения. Мы должны непрестанно помнить: для верующих в Иисуса Христа - в Слово Божие, ставшее ради нас человеком – ‘духовность не отделена ни от тела, ни от естества, ни от реальностей этого мира, но живёт с ними и в них, в общении со всем тем, что их окружает’ (энциклика «Laudato si’», 216). Таким образом, экологический кризис побуждает нас к глубокому духовному обращению: христиане призваны совершить своего рода ‘экологическое обращение, выраженное в том, чтобы дать проявиться всем последствиям встречи с Иисусом в отношениях с окружающим их миром’ (там же, 217). В самом деле, ‘жить призванием защитника Божьего творения является важнейшей частью добродетельной жизни, а не чем-то, что можно делать или не делать по желанию, или каким-то второстепенным аспектом христианского опыта’ (там же)», - подчёркивает Святейший Отец.

С этой точки зрения, подчёркивает Папа, Всемирный день молитв о защите Божьего творения становится для верующих и общин «ценной возможностью» обновить свою миссию «хранителей природы». Верующие призваны благодарить Бога за Его прекрасное творение, вверенное человеку и, прежде всего, молить Его о милосердии «за грехи, совершённые против мира, в котором мы живём».

Кроме того, эта инициатива, проводимая одновременно с Православной Церковью, «станет плодотворной возможностью показать растущее общение» между христианами. Здесь Папа Франциск подчёркивает один важный аспект: «Когда христиане сталкиваются с одними и теми же злободневными проблемами», от нас требуется также и «совместный ответ, который будет более достоверным и эффективным». Святейший Отец выражает надежду, что этот Всемирный день может вовлечь и другие христианские Церкви, находясь в гармонии с инициативами Всемирного Совета Церквей.

Послание завершается воззванием к Пресвятой Деве Марии и к святому Франциску Ассизскому, чей «гимн о Божьем творении, - отмечает Папа, - вдохновляет многих людей доброй воли восхвалять своей жизнью Творца, бережно относясь к Его творению».