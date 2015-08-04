Папа Франциск: истинный смысл нашего земного существования заключается в вечности

Встреченный долгими овациями, Святейший Отец Франциск возглавил чтение молитвы «Ангел Господень» в первое воскресенье августа. Папа подчеркнул, что необходимо открыться к реальности, заключающейся не только в повседневных заботах о пище, одежде: одной из главных составляющих нашей жизни должен стать «голод жизни», «голод вечности», утолить который может только Господь, поскольку Он Сам есть «хлеб жизни», сообщает сайт Радио Ватикана.

Обращаясь к многотысячным толпам паломников, собравшихся на площади Святого Петра под палящим солнцем, Папа Франциск пояснил, что Иисус напоминает нам: «истинный смысл нашего земного существования заключается, в конечном счёте, в вечности, во встрече с Ним, Который является и даром, и Тем, кто его дает. Он напоминает нам также о том, что человеческую историю с её страданиями и радостями нужно воспринимать в перспективе вечности и окончательной встречи с Ним. Эта встреча освещает все дни нашей жизни. Если мы думаем об этой встрече, об этом великом даре, о небольших подарках жизни, то и страдания, и заботы будут освещены надеждой на эту встречу».

В своём воскресном размышлении Папа Франциск подчеркнул: Бог дарует нам «хлеб жизни», чтобы мы могли делиться этим хлебом с нашими братьями и утолить их духовный и физический голод проповедью Евангелия.