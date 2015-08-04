Католические епископы Кении призывают к "полному бойкоту" вакцинации

Католические епископы Кении призвали к «полному бойкоту» предстоящей вакцинации, пока не будут сделаны научные тесты вакцины. Кампания оральной вакцинации при поддержке Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ, должна была начаться в этой восточноафриканской стране 1 августа, сообщает Благовест-инфо.

Накануне начала кампании епископы поставили под вопрос ее безопасность, заявив, что производитель вакцины не предоставил соответствующей информации, а правительство проигнорировало требования провести дополнительные тесты.

«Мы не вступаем в конфликт с министерством здравоохранения, - подчеркнул на пресс-конференции в Найроби Филип Аньоло, епископ города Хома-Бэй, президент Кенийской епископской конференции. – Однако у нас есть апостольская и нравственная обязанность убедиться в том, что кенийцы получают безопасную вакцину».

Заявление епископов появилось вскоре после того, как 30 детей на западе Кении оказались парализованными после прививки от малярии. Исследования показали, что помимо хинина, в злосчастной вакцине содержался парацетамол.