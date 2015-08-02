Глава УГКЦ посетил фестиваль лемковской культуры и истории "Колокола Лемковщины"

Глава УГКЦ посетил шестнадцатый всеукраинский фестиваль лемковской культуры «Колокола Лемковщины», который в этом году посвящен 70-й годовщине депортации украинцев с территории Польши в 1944-46, 1951 гг., сообщает сайт ugcc.ua.

Фестиавль открыл театрализованный, литературно-музыкальный пролог, который демонстрировал сцены депортации. Далее по программе состоялись поминальные богослужения по жертвам депортации и борцам за независимость и суверенитет нашего государства, которые возглавил Блаженнейший Святослав в сослужении Преосвященных владык и соборного духовенства Бучанской епархии.

В своем слове Глава УГКЦ очертил многострадальную историю Лемковщины: «70 лет назад со славной Богом благословенной лемковской земли были изгнаны полмиллиона людей, из них почти 200 тыс. приняла Тернопольщина, гостеприимная украинская земля».

Глава УГКЦ объяснил, что христиане, когда вспоминают трагические события, молятся, «потому что никто не может выразить боль людей, которых выгоняют из дома, боль народа, которого лишают земли, боль людей, которые теряют могилы своих предков и видят, как горят их духовные святыни».

«В нашей церковной молитве, эта человеческий боль превращается в хлеб, хлеб, который вы положили перед нами, хлеб, который священник приносит на Божьем престоле и призывая Духа Святого превращает в Тело нашего распятого, умершего, но воскресшего Спасителя», - сказал Блаженнейший Святослав.