Во Львове во время празднования 150-летия со дня рождения Шептицкого будут дежурить более тысячи правоохранителей

Во Львове 29 июля общественный порядок во время мероприятий по случаю 150-летия со дня рождения митрополита Андрея Шептицкого будут обеспечивать более тысячи сотрудников милиции.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МВД Украины во Львовской области.

Как отмечается в сообщении, „по случаю торжеств Львов посетит президент Украины Петр Порошенко, а также паломники из разных стран мира. В связи с этим в организацию движения транспорта в городе будут внесены изменения. На некоторых перекрестках города регулирование движения транспорта будут осуществлять инспекторы-регулировщики. Львовские правоохранители с 28 июля и до завершения торжеств переведены на усиленный вариант несения службы”.

По данным волонтеров, во Львов на мероприятия по случаю дня рождения митрополита ожидается прибытие от 50 до 70 тыс. паломников из Украины и из-за границы.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 29 июля во Львове примет участие в торжествах по случаю празднования 150-летия со дня рождения митрополита Андрея Шептицкого.

В рамках празднования состоится Архиерейская литургия и церемония открытия и освящение памятника митрополиту Андрею Шептицкому на Святоюрской площади.

Справка УНИАН. Митрополит Андрей Шептицкий (мирское имя Роман Мария Александр Шептицкий) родился в селе Прилбичи в Яворовском районе Львовской области 29 июля 1865 года — граф, епископ Украинской греко-католической церкви; с 17 января 1901 г. до смерти — митрополит Галицкий и Архиепископ Львовский — предстоятель Украинской греко-католической церкви. Принадлежит к знатному галицкому роду Шептицких. Умер 1 ноября 1944 г. во Львове.