Во Львове уже установили памятник Шептицкому

25 июля на площади Святого Юра во Львове установили памятник митрополиту Андрею Шептицкому. ZAXID.NET опубликовал первые фото нового памятника.

По словам фотографа Юрка Дячишина, который снимал процесс установки памятника, строительная площадка не была ограждена и не соответствовала нормам безопасности, а участники процесса препятствовали съемке.

Торжественное открытие монумента запланировано на 29 июля – именно в этот день исполняется 150 лет со дня рождения Митрополита. Ожидается, что в официальной церемонии открытия памятника примет участие президент Украины Петр Порошенко.

Во время работ по обустройству площади Святого Юра во Львове, по информации ЛКП «Львовавтодор», было освоено около 10 млн. грн. В целом же в городском бюджете на реконструкцию (восстановление) пл. Св.Юра предусмотрено 30 млн грн.

Установка памятника митрополиту сопровождались несколько месяцев протестами активистов, которые боролись против вырубки деревьев в соседнем сквере и в целом против реконструкции площади Святого Юра. В результате реконструкция площади произведена лишь частично.

Дело по реконструкции площади Святого Юра рассматривается в суде. Истцами против УГКЦ и Львовского горсовета выступают местные активисты, которые, среди прочего, требуют признать право собственности территориальной общины на сквер, размещенный на площади святого Юра.

Вокруг проекта по реконструкции площади Святого Юра дискуссии продолжаются с марта этого года. Художественная среда города и некоторые общественные организации не поддерживают идеи масштабной перестройки площади. Споры вызвала и названная сумма расходов, ее считают слишком большой во времена экономического кризиса и войны.