120 тысяч паломников в Зарванице молились за мир в Украине (укр.)

Всеукраїнська проща до Зарваниці, яка тривала 18-19 липня, зібрала рекордну кількість паломників - 120 тисяч осіб. Як зазначають її організатори, це чи не найбільша за масовістю проща за останні роки.

За повідомленнмя Департаменту інформації УГКЦ, участь у нійі взяли члени Синоду єпископів УГКЦ на чолі з Патріархом Святославом (Шевчуком), Папський нунцій в Україні Архиєпископ Томас Ґалліксон, священнослужителі з Рима.

Цьогорічне паломництво було приурочено святкуванню 150-річчя з дня народження митрополита Андрея Шептицького та молитві за мир в Україні.

Звертаючись до присутніх, Глава УГКЦ зазначив, що на Всеукраїнську прощу до Зарваниці прибули матері загиблих українських воїнів. Першоєрарх висловив їм співчуття і запевнення у молитві за новітніх Героїв України.

«Ідучи в цю прощу за хрестом, ми принесли з собою до стіп Ісуса й Марії так багато нашого болю, стільки сліз і крові, стільки смертей ми бачили впродовж останнього року, Тут з нами є матері наших загиблих воїнів, які невпинно вмиваються сльозами і яким ми сьогодні хочемо поклонитися та разом із ними їхній материнський біль сьогодні принести до нашого Спасителя», - сказав він.

Патріарх Святослав також розповів про завершення основного етапу беатифікації митрополита Андрея Шептицького, який тривав понад 50 років. За його словами, митрополита від сьогодні можна назвати праведником. Далі експертна комісія дослідить дива, які були здійснені за його посередництвом. І коли буде підтверджено надприродне джерело оздоровлення, яке сталося за молитвами слуги Божого Митрополита Андрея, УГКЦ матиме ще одного великого святого.

У своїй промові Глава УГКЦ звернув увагу паломників й на питання захисту подружжя як союзу чоловіка та жінки, наголосивши, що проект нової Конституції України несе загрози традиційному шлюбу. Він нагадав, що нещодавно написав відповідного листа до Голови Верховної Ради України, і закликав присутніх усіма законними способами боронити сімейні цінності в Україні.

Слова особливої подяки Глава УГКЦ висловив Архиєпископу Томасові Едвардові Галліксону, Апостольському нунцієві в Україні, за його мужню позицію і за «свідчення правди про Україну у світі».

На завершення урочистостей Патріарх Святослав освятив каплицю-меморіал Святого Юрія, збудовану на честь загиблих Героїв Небесної сотні та воїнів АТО. У ній планують вмонтувати монітор, на якому постійно демонструватимуть інформацію про Героїв.