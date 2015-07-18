Ватикан начинает процесс беатификации митрополита Шептицкого

Ватикан начинает процесс беатификации митрополита Андрея Шептицкого.

Как сообщает «Польское радио», 17 июля Папа Римский Франциск объявил специальный декрет о героичности добродетелей митрополита Шептицкого. Этот шаг необходим для начала процесса беатификации.

Предыдущие попытки беатификации предстоятеля Украинской греко-католической церкви Шептицкого в 50-х и 60-х годах XX века были отвергнуты Ватиканом, в частности из-за вмешательства примаса Польши архиепископа Станислава Вышинского. Зато Папа Римский Иоанн Павел II во время визита во Львов в 2001 году выразил восхищение пастырской деятельностью владыки Андрея. Как сказал понтифик, он надеется, что когда-то Шептицкий будет причислен к сонму святых.