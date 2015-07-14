Католические епископы Великобритании призывают рукополагать женатых мужчин

Четверо епископов Англии и Уэльса выступили с предложением изменить церковное учение по вопросу о женатом духовенстве. Почетный епископ Брентвуда Томас Макмэхон, почетный епископ Мидлсбро Джон Кроули, епископ на покое Криспиан Холис, епископ Меневии Том Бернс считают, что хороший священник может быть и женат, в целибате нет необходимости.

«Мне кажется, что люди ищут, прежде всего, хорошего священника. Женат он или нет – это уже второй вопрос», - заявил епископ Макмэхон в интервью Тhe Tablet. – «Мы получаем уникальный опыт служения в этой стране. Многие из клириков Персонального Ординариата Богоматери Уолсингемской женаты. У нас также есть женатые дьяконы. Нам не хватает священников», - пояснил Макмэхон и добавил, что женатых священников и дьяконов хорошо принимают верующие.

По словам епископа Бернса, «целибат нужно сделать необязательным. Это откроет путь для признания женатого священства в собственном статусе, как дара Духа Святого в Церкви».

sedmitza.ru