Папа Римский завершает зарубежную поездку по странам Латинской Америки

Завершается самая продолжительная зарубежная поездка Папы Римского Франциска по трем странам Латинской Америки. Важные программные заявления были сделаны понтификом в Боливии, на Второй Всемирной встрече народных движений, где Папа говорил о необходимости заменить мировую экономическую систему "глобализацией солидарности", сообщает ТАСС.

Франциск подчеркнул, что земля, дом и работа - это священные права человека, и "стоит за них бороться". "Осмелюсь сказать, что будущее человечества в большой мере находится в ваших руках", - цитирует Ватиканское радио слова Папы.

Понтифик назвал три задачи, которые должны вдохновлять народные движения.

Первая - это "поставить экономику на службу народам: люди и природа не могут служить деньгам. Скажем "нет" эксклюзивной и преступной экономике, в которой деньги господствуют, а не служат. Такая экономика "убивает, исключает, разрушает Землю... Речь идет о возвращении беднякам и народам того, что им принадлежит".

Вторая задача - "объединить наши народы на пути мира и справедливости". Папа отметил, что некоторые соглашения о свободной торговле или насаждение режимов жесткой экономии в первую очередь ведут к неблагоприятным последствиям "для бедных и трудящихся".

Третья задача народных движений - защищать Землю. "Международные саммиты не дали никакого важного результата, - констатировал папа. - Нельзя позволять определенным кругам навязывать свои интересы, которые ведут к разрушению окружающей среды".

Последним этапом пребывания Франциска в Боливии стало посещение тюрьмы "Пальмасола" в Санта-Крус-делла-Сьерра. Говоря о системе исправительных учреждений, папа подчеркнул: "Заключение не означает исключение, заключение - это часть реабилитации в обществе".

После посещения Эквадора и Боливии Папа Франциск отправился в Парагвай. В аэропорту Асунсьон, обращаясь к президенту республики Орасио Картесу, понтифик призвал прилагать непрестанные усилия в борьбе с коррупцией, которая остается бичом парагвайского общества. Он призвал остерегаться "формальной демократии, развивая диалог, культуру встречи и уважение к законным различиям", указав, что "приоритетом для экономического роста должны стать бедные и нуждающиеся". "Поэтому так важно делать дальнейшие шаги в области образования и здравоохранения... Мерка экономической модели - достоинство человека", - подчеркнул Франциск.

Наблюдатели отмечают, что свыше миллиона аргентинцев отправились в соседний Парагвай, чтобы приветствовать своего именитого земляка.

В последний день своего паломничества, Папа посетит также бедный квартал Банадо-Норте на окраине Асунсьона, а потом повстречается с молодежью на берегу реки Костанера.