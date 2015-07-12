В Киеве состоится выставка, приуроченная к 150-летию со дня рождения митрополита Андрея Шептицкого

С 15 июля по 20 августа в Музее истории города Киева будет проходить выставка, посвященная 150-летию со дня рождения митрополита Андрея Шептицкого. В основу экспозиции легли ценные сокровища из Музея сакрального искусства им. о. Антония Петрушевича, Львовской архиепархии УГКЦ, сообщает сайт ugcc.ua.

Основная цель мероприятия - чествование великого церковного мужа митрополита Андрея Шептицкого, который своей жизнью способствовал духовному и культурному росту Украины и внес неоценимый вклад в рост национального сознания украинского народа.

Среди многочисленных экспонатов есть вещи из семейного дома Шептицких в с. Прилбичи, также представлены материалы из частной коллекции семьи Лининского, подаренные для будущего Музея митрополита Андрея, а это в частности герб семьи и печать митрополита Андрея Шептицкого, церковные книги, литургическая посуда, иконы, бытовые и личные вещи митрополита.

В экспозиции есть уникальная работа Олексы Новакивского - портрет Шептицкого под названием «Украинский Моисей», который в течение многих лет считался утраченным и совсем недавно был случайно найден священником УГКЦ о. Севастьяном.

В рамках выставки совместно с. Первым Национальным телеканалом Украины планируется проведение телемоста «Киев-Львов», участие в котором примут представители УГКЦ, руководители городов, историки, искусствоведы и общественные деятели.