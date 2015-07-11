Папа Римский попросил прощения за грехи РКЦ во время колонизации Америки

Папа Римский Франциск, находящийся с визитом в Боливии попросил прощения за преступления, совершенные Римско-католической церковью во время колонизации Америки, сообщает РИА Новости.

"Кто-то может с полным правом сказать, что, когда Папа говорит про колониализм, он забывает некоторые действия церкви, с горечью говорю, что были совершены многочисленные и серьезные грехи против коренных народов Америки с именем Бога", — заявил понтифик в своей речи в боливийском городе Санта-Крус.

"Хочу быть предельно ясным, как это сделал святой Иоанн Павел Второй: прошу смиренного прощения не только за обиды со стороны собственной церкви, но и за преступления против коренных народов во время так называемого завоевания Америки", — приводит слова понтифика боливийский портал La Razon.

Иоанн Павел II просил прощения у народов Америки за те же преступления в октябре 1992 года, когда отмечалось 500-летие открытия Америки Христофором Колумбом. Предшественник Франциска Бенедикт XVI также говорил на эту тему в 2007 году.