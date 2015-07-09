Папу Франциска в аэропорту в Боливии встретили более пятисот тысяч верующих

Завершился первый этапа Апостольского путешествия Вселенского Архиерея в Латинскую Америку. После посещение Эквадора Папа Франциск улетел в Боливию, где в международном аэропорту правительственного центра страны Ла-Пас состоялась торжественная церемония встречи главы Католической церкви, сообщает сайт Радио Ватикана.

Папу торжественно приветствовал президент Боливии Эво Моралес, который по-братски обнял Франциска и одел ему на шею традиционный боливийской мешочек, изготовленный из тканой цветной шерсти, с надписью «Боливия 2015».

Святейший Отец подчеркнул, что Боливия является землей, благословенной в ее людях, с их культурными и этническими различиями, которые составляют богатство и всегда призывают к взаимопониманию и диалогу.

Затем Папа и президент Боливии, окруженные группой детей, одетых в национальные одежды, вышли на высокий подиум в виде большого храма с куполом и колокольней, чтобы более пятисот тысяч верующих, которые пришли на встречу с Папой, имели возможность увидеть Вселенского Архиерея.

Утром, 9 июля, Папа возглавит Святую Мессу на площади Христа Искупителя, а вечером встретится с духовенством, монашеством и семинаристами в школе им. Отца Боско.

В пятницу, 10 июля, утром Святейший Отец посетит реабилитационный центр в Пальмасола, встретится с боливийским епископатом, и после церемонии прощания улетит в Парагвай.