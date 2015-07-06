Паломников в Зарваницу будут сопровождать медицинские посты

Во время Всеукраинского паломничества в Зарванице будут дежурить кареты скорой медицинской помощи.

Об этом сообщил на совещании по вопросам подготовки к проведению паломничества председатель Теребовлянской райгосадминистрации Юрий Ништа, информирует пресс-служба Теребовлянской РГА.

Напомним, Всеукраинское паломничество УГКЦ собирает ежегодно десятки тысяч паломников из Украины и зарубежья, состоится в Марийском духовном центре Зарваница 18-19 июля.

Паломничество приурочено к празднованию 150-летия со дня рождения митрополита Андрея Шептицкого и молитве за мир в Украине.

Во время паломничества состоится Всеукраинский форум общин УГКЦ, а также открытие благотворительной выставки-продажи картин участников Первого Всеукраинского живописного пленэра «Тебе, Богородице! Зарваница-2015», которую благословит Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав Шевчук.

tgn.in.ua