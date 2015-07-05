Папа Франциск начал свою поездку по Латинской Америке с Эквадора

Папа Римский Франциск вылетел в воскресенье утром в Эквадор из римского аэропорта Фьюмичино, начав свою апостольскую поездку по Латинской Америке, сообщает РИА Новости.

В ходе своего девятого зарубежного путешествия, которое продлится восемь дней и станет самой длительной поездкой Франциска, он посетит Эквадор (5-8 июля), Боливию (8-10 июля) и Парагвай (10-12 июля). Речь идет о трех бедных странах Латинской Америки, которые многие местные комментаторы называют "окраиной окраин".

В Ватикан Папа возвратится в понедельник, 13 июля.

В сентябре этого года он вновь отправится на американский континент, чтобы совершить визиты на Кубу и в США.

Франциск стал четвертым Папой Римским, посетившим Латинскую Америку.