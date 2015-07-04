Папа Франциск выразил солидарность с греческим народом

Прежде всего человеческое достоинство, затем - всё остальное: такими словами Папа Франциск отозвался о лихорадочных переговорах, идущих между Грецией и Европейским союзом, направленных на избежание катастрофического дефолта Греции. Святейший Отец выразил свою солидарность с этим народом и напомнил о порядке приоритетов, сообщает сайт Радио Ватикана.

«Новости из Греции, - говорится в заявлении директора Ватиканского Зала Печати о. Федерико Ломбарди, - вызывают обеспокоенность социально-экономической ситуацией в стране. Святейший Отец желает выразить свою близость ко всему греческому народу, особенно переживая о многих семьях, которые проходят через тяжёлое испытание крайне сложным и болезненным человеческим и социальным кризисом».

«Достоинство человеческой личности, - читается в заявлении, - должно оставаться в центре каждой политической и технической дискуссии, а также во время принятия ответственных решений. Папа Франциск призывает всех верующих соединиться в молитве о благе возлюбленного греческого народа».