Папа Франциск: евреи и христиане - "друзья и братья"

30 июня в Ватикане, принимая 250 делегатов Международного совета христиан и евреев, Папа Франциск заявил о том, что 50 лет назад соборная декларация «Nostra Aetate» решительно содействовала началу новой эпохи «дружбы и взаимопонимания» между католиками и евреями, сообщает Радио Ватикана.

Поводом для встречи стала конференция по случаю 50-летия декларации Второго Ватиканского собора «Nostra Aetate», навсегда изменившей отношения между Католической Церковью и еврейским миром. Обращаясь к гостям, Папа Франциск подчеркнул ценность этого документа, который, по его словам, стал безоговорочным признанием «еврейских корней христианства» и «решительным противостоянием антисемитизму».

«Наша человеческая разобщённость, наше недоверие и гордыня были преодолены благодаря Духу Всемогущего Бога, в результате чего между нами стали непрерывно возрастать доверие и братство. Мы больше не чужие друг другу, а друзья и братья».

Кроме того, отметил Папа Франциск, «абсолютно все христиане имеют еврейские корни». По этой причине «с момента его создания в Международный совет христиан и евреев вошли различные христианские конфессии».

Ваши ежегодные конференции, сказал в завершение обращения Папа Франциск, «вносят значительный вклад в иудейско-христианский диалог».