Папа Франциск вручил паллиумы 46 архиепископам из разных стран

29 июня в базилике Святого Петра прошел обряд освящения паллиумов. Церемонию возглавил Папа Франциск. Ему сослужили архиепископы, которые получали паллиумы. После освящения понтифик вручил их 46 архиепископам со всего мира, сообщает sedmitza.ru со ссылкой на kathweb.

Впервые церемония прошла в соответствии с измененными в январе правилами. Папа не возглагал паллиумы лично на каждого архиепископа. Эта церемония перенесена в архиепископии, которые возглавляют отмеченные понтификом иерархи. Возглавят церемонии на местах и возложат паллиумы на архиепископов теперь нунции.

Значение данного изменения состоит в том, чтобы подчеркнуть связь между архиепископом и его местной церковью, а также идею синодальности среди епископов. Кроме того, теперь большее число верующих сможет принять участие в ритуале.

Паллиум означает особую связь митрополита с епископом Рима. Согласно действующим канонам Католической Церкви, новый митрополит обязан в течение 3 месяцев после своего назначения на кафедру испросить у понтифика паллиум - знак подчиненности Папе и власти в пределах митрополии.