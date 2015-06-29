В Славутиче отслужили литургию на месте, где будет возводиться храм УГКЦ

28 июня, в воскресенье всех святых украинского народа, в г. Славутич на Киевщине, на месте, где будет возводиться храм УГКЦ в честь иконы Матери Божьей Неустанной Помощи, отслужили первую Божественную литургию. Об этом сообщает сайт ugcc.ua.

Настоятель прихода о. Юрий Логаза, во время проповеди отметил, что, празднуя праздник всех святых украинского народа, Церковь стремится постичь две важные цели. Во-первых, указать на пример для подражания: «Пример этих святых нам, украинцам, очень близкий по духу». А другая цель - попросить заступничества у многочисленных украинских святых. Ведь, по словам проповедника, это покровительство сегодня нам очень нужно.

«Это покровительство нужно для того, чтобы наш народ становился святым народом, а наши законы не противоречили законам Божьим. А еще для того, чтобы вера в Триединого Бога объединяла все наше общество, а не была разменной монетой в руках политиков. И, наконец, для того, чтобы весь украинский народ, единым сердцем и устами, прославлял Господа здесь на земле, а когда-то и в Царствии Божием», - заключил о. Юрий.