В Ватикане подписано всестороннее соглашение между Святейшим Престолом и Палестиной

26 июня в Апостольском дворце было подписано Всестороннее соглашение между Святейшим Престолом и Государством Палестиной. Со стороны Ватикана его подписал секретарь по отношениям с государствами монс. Пол Ричард Галлахер, а со стороны Палестины – министр иностранных дел Рияд аль-Малики, сообщает сайт Радио Ватикана.

Документ состоит из преамбулы и 32 параграфов. Он касается основных аспектов жизни и деятельности Церкви в Палестине и в то же время выражает «поддержку мирного решения путем переговоров» для выхода из израильско-палестинского конфликта.

Монс. Галлахер выразил надежду на скорейшую реализацию идеи «двух государств для двух народов» и подтвердил, что в документе содержится «официальное признание со стороны Святейшего Престола Палестины как государства».