Папа Франциск встретился с делегацией от Константинопольского Патриархата

27 июня Папа Франциск встретился с делегацией Константинопольского Патриархата накануне праздника святых апостолов Петра и Павла, сообщает сайт Радио Ватикана.

«Ваше участие в наших торжествах, - сказал Папа, обращаясь к православным иерархам, - еще раз свидетельствует о глубокой связи между братскими Церквами Рима и Константинополя».

Папа Франциск вспомнил свою поездку в Стамбул, когда у Папы и Патриарха Варфоломея была возможность «вместе прославлять Господа и в согласии просить у Него, дабы приблизился день, когда будет восстановлено полное видимое единство между католиками и православными».

«Объятия мира, - сказал далее Папа, - стали красноречивым знаком братской любви, оживотворяющей наш путь примирения, который однажды позволит нам вместе участвовать в евхаристической трапезе».

Папа отметил, что эта цель является одной из его «главных забот», и он не прекращает об этом молиться.

Святейший Отец подтвердил свою поддержку Международной смешанной комиссии по богословскому диалогу между Католической и Православной Церквами: «Внимательный анализ осуществления в жизни Церкви принципа соборности и служения первоиерарха будет значительным вкладом в прогресс взаимоотношений наших Церквей».

Папа Франциск заверил в своей молитве о благополучном проведении Всеправославного собора, подготовка к которому продолжается уже много лет.