Католическая Церковь готовится отметить 1700-летие со дня рождения св. Мартина Турского

Католическая Церковь готовится отметить 1700-летний юбилей со дня рождения св. Мартина Турского. Объявлено об открытии юбилейного года, которое состоится 7 ноября в г. Сомбатхей (Венгрия), где родился будущий святитель.

Уже с 11 ноября 2014 г. (день памяти свт. Мартина) идет подготовка к мероприятиям юбилейного года, рассказал в интервью kathweb епископ Сомбатхея Андрас Верес. Летом 2016 г. здесь пройдет масштабный праздник с участием венгерских епископов, представителей связанных с св. Мартином мест Венгрии и соседних стран. Только в Европе насчитывается около 3 тыс. приходов и мест, где особенно почитают святителя.

В преддверье юбилея, начиная со Дня св. Мартина в 2014 г. (Католическая Церковь празднует его 11 ноября) ковчег с реликвией святого путешествует по местам, где бывал святой.

Святитель Мартин Турский (Мартин Милостивый) родился в 316 г. в Саварии, Паннония, Римская империя. С ранней юности он мечтал о монашестве, особо почитая преподобного Антония Великого. Поскольку его семья была нехристианской, родители не разделяли стремлений сына. Отец настоял на военной карьере.

Несколько лет будущий святой провел в Галлии, служа офицером. Широко известен случай, когда, будучи военачальником, зимой он разорвал свой плащ и отдал его половину нищему.

Св. Мартин отказался сражаться во время войны с врагами, сказав, что христианин к противнику выходит с крестом, предпочитая самому быть убитым, нежели убить врага.

Как только Мартин получил возможность покинуть армию, он удалился в пустынь Лигуже, недалеко от Пуатье. Вскоре вокруг него возник небольшой монастырь, ставший, по слову автора жития, рассадником монашеского делания в Галлии. Важно отметить, что св. Мартин распространял на Западе традиции восточного, египетского монашества, следуя преподобному Антонию.

Мартин избегал посвящения в священнический сан, предпочитая должность заклинателя – чтеца особых молитв над бесноватыми. Однако когда слава о его молитвенных подвигах дошла до Тура, святого обманом вызвали в город и провозгласили епископом.

Св. Мартин особенно заботился о больных, нищих, голодных, получив за это прозвание Милостивого. Занимая Турскую кафедру, святой не оставлял мечты о монашестве.

Став епископом Тура, св. Мартин основал обитель в Мармутье. В общине жили по уставу, характерному для восточного монашества. Имущество было общим. Монахи находились в послушании у настоятеля, практиковали безмолвие, пищу вкушали единожды в день, носили грубую и простую одежду. Из Мармутье вышло немаломиссионеров, потрудившихся в деле распространения Христианства среди кельтов.

О популярности св. Мартина красноречиво говорит тот факт, что на его похороны в 397 г. собралось около 2 тыс. монахов. В самом Мармутье число братии не превышало 80 человек.

Св. Мартин умер во время молитвы в храме г. Канд. Местные христиане хотели похоронить его у себя, но жители Тура похитили его тело.

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