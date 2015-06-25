Папа Франциск: бремя разбитых семей падает на детей

24 июня во время общей аудиенции Папа Франциск обратил внимание на то, что надо защитить сердца и жизни детей от драмы семейного развода, сообщает сайт Радио Ватикана.

Современный мир часто равнодушен к тому, насколько страдают дети в результате разрушения семей и того зла, которое причиняют друг другу их родители. Глубокие последствия кризисной ситуации в семье ложатся на плечи детей.

В семье все взаимосвязано, и когда мужчина и женщина, которые создали одну семью, продолжают думать только о собственной свободе и удовольствиях, то это глубоко затрагивает сердца и жизни детей, супружеская неверность наносит детям глубокие раны, иногда на всю жизнь.

Святейший Отец отметил, что, очевидно, существуют также и случаи, когда развод неизбежен, а иногда может быть и морально необходимым, когда речь идет о том, чтобы защитить от еще больших травм, вызванных запугиванием, насилием, унижением, отчуждением или равнодушием.

Но, по словам Папы много и таких, которые поддерживаемые верой и любовью к детям, свидетельствуют верность своим супружеским обязательствам, хотя восстановить семью кажется невозможным. Но не все чувствуют это призвание. Видим немало семей, которые находятся в так называемых нерегулярных ситуациях. Как им помочь? Что делать, чтобы дети не стали заложниками родителей?

На эти вопросы Святейший Отец ответил призывом к молитве: «Просим у Бога веры, чтобы смотреть на действительность Божьим взглядом, просим большой милосердной любви, чтобы приблизиться к людям с милосердным Божьим сердцем».