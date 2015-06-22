Папа Римский: проблемы климата — плод нашей страсти к удовольствиям

В недавней энциклике «Laudato Si» об исцелении общего дома Папа Римский Франциск призвал немедленно изменить свое поведение и бороться с глобальным потеплением, чтобы спасти окружающую среду, сообщает scientificrussia.ru.

В своей энциклике Папа Франциск отчитал тех, кто отрицает влияние человеческого фактора на изменение климата. Он заверил католиков, что климат на планете действительно теплеет, и что это расплата за наше желание получать сиюминутное удовольствие. Он посетовал на то, что люди становятся все более самовлюбленными, более далекими от природы и одержимыми техническими новинками.

«Предсказания Судного дня нельзя уже воспринимать с иронией или пренебрежением. Мы можем оставить будущие поколения среди мусора, опустошения и грязи. Потребительство, отходы и изменение окружающей среды сузили возможности планеты, и наш современный образ жизни, и так неустойчивый, может только ускорить катастрофу», — написал Франциск в своем послании и призвал паству изменить образ жизни.

«Никто не предлагает вернуться в каменный век. Но мы должны сбавить темп и посмотреть на действительность под другим углом, отметить позитивный и устойчивый прогресс, который был достигнут, но также восстановить ценности и великие цели, утраченные из-за наших необузданных желаний роскоши», — написал понтифик.