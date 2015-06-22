Во Львовской семинарии УГКЦ будут говорить о пасторальной работе Церкви за пределами Украины и в условиях войны

26 июня во Львовской духовной семинарии Святого Духа состоится пресс-конференция на тему: “Вызовы современности: Пасторальный труд Церкви за пределами Украины и в условиях войны”.

В пресс-конференции примут участие: вл. Иосиф Милян, председатель Пасторально-миграционного отдела УГКЦ, Епископ-помощник Киевской архиепархии; о. Любомир Яворский, Заместитель Главы Департамента Патриаршей Курии УГКЦ по делам душпастырства силовых структур Украины; Василий Полуйко, Президент «Западно-Украинского Ресурсного Центра», Григорий Селещук, эксперт ПМО, ИБО "Каритас Украины", Львов.

Пресс-конференция состоится в рамках проведения традиционного спецкурса, который уже 5-й год подряд организовывает ПМО.

Цель курса - ознакомить студентов с возможностями служения Церкви в Украине и за рубежом. В этом году участники курса услышат свидетельства миссионеров из Италии, Испании, Венгрии, Литвы, России, Казахстана и с миссионерских территорий разных регионов Украины, в частности Крыма и Донбасса. А также своим опытом духовного пастырства и миссионерским опытом с семинаристами поделяться епископы, военные капелланы, представители монашеских сообществ, эксперты по вопросам миграции и религиоведы.

Пасторально-миграционный отдел призван обеспечивать надлежащую пастырскую опеку верным и способствовать перестройке церковных структур УГКЦ в тех странах, где их еще нет. А это более 40 государств.

Пресс-конференция начнется в 14:00 по адресу: г. Львов, ул. Хуторовка, 35.

Аккредитация на месте по редакционным удостоверениям.

ugcc.org.ua