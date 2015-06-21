Папа Франциск совершает паломничество к Туринской плащанице

Папа Римский Франциск совершает паломничество к христианской святыне - Туринской плащанице, выставленной на всеобщее обозрение впервые за последние пять лет. Об этом сообщает ТАСС.

Папа Бергольо прибыл в Турин, столицу Пьемонта, на борту самолета итальянских ВВС. В программе туринского визита Папы Франциска - месса, встречи с молодежью, инвалидами, местным духовенством во главе с архиепископом Турина Чезаре Нозильей, являющимся также папским хранителем (кустодом) плащаницы.

Двухдневный визит Папы начался общением с рабочими, фермерами и предпринимателями Пьемонта. Затем римский первосвященник на "папамобиле" направился к кафедральному собору Иоанна Крестителя, где совершит молебен.

Нынешнее выставление реликвии приурочено ко второму столетию со дня рождения святого Иоанна Боско (1815-1888), основателя ордена салезианцев, который жил и проповедовал в Турине.