Папа Франциск: для некоторых на Ближнем Востоке люди значат меньше нефти и оружия

Настоятельный призыв к мировому сообществу открыть глаза на невыразимые страдания, которые терпят христиане на Ближнем Востоке, прозвучал во время аудиенции участникам пленарной сессии Объединения помощи Восточным Церквам, прошедшей в Ватикане. Папа Франциск заявил, что сегодня жизнь тысяч и тысяч людей для некоторых менее интересна, чем оружие и нефть. Об этом сообщает сайт Радио Ватикана.

Святейший Отец еще раз подчеркнул, насколько возмутительно поведение тех, кто провозглашает мир на словах, а делами сеет смерть. «Необходимо приложить больше усилий, - сказал он, - чтобы искоренить негласные соглашения, в силу которых жизнь тысяч и тысяч семей – женщин, детей, стариков - на весах выгоды значат меньше, чем нефть и оружие, и в то время как провозглашаются мир и справедливость, имеет место терпимость к торговцам смертью на этих землях».

Папа Франциск попросил благотворителей в особенности оказать помощь жителям Эфиопии и Эритреи и не забывать об Армении, колыбели христианства. Папа завершил свою речь словами из Гимна святого Ефрема о Воскресении.