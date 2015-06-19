Обнародована энциклика Папы Франциска "Laudato si'" об исцелении общего дома человечества

«Какой мир мы хотим оставить тем, кто придет после нас, растущим сегодня детям?». Этот вопрос находится в центре «Laudato si’», долгожданной энциклики Папы Франциска об исцелении общего дома человечества, опубликованной в полдень 18 июня. Об этом сообщает сайт Радио Ватикана.

«Этот вопрос касается не только окружающей среды в строгом смысле, потому что невозможно решать проблему частично», и это порождает дальнейшие вопросы о смысле жизни и о ценностях, лежащих в основе общественной жизни: «Какова цель, ради которой мы пришли в эту жизнь? Ради чего мы трудимся и боремся? Почему эта земля нуждается в нас?»: «Если мы не будем ставить эти основополагающие вопросы, - говорит Папа, – я не думаю, что наши заботы об экологии смогут привести к существенным результатам».

Название энциклики происходит от воззвания «Laudato si', mi' Signore» святого Франциска, который в Гимне творениям напоминает, что земля, наш общий дом, «подобна также сестре, с которой мы разделяем существование, и прекрасной матери, которая принимает нас в свои объятия»

Теперь эта нещадно эксплуатируемая и разграбляемая земля жалуется, и её стоны присоединяются к стонам всех отверженных мира. Папа Франциск призывает услышать их, побуждая всех и каждого – отдельных людей, семьи, поместные общины, нации и международное сообщество – к «экологическому обращению», по выражению святого Иоанна Павла II, то есть «изменить курс», принимая на себя красоту и ответственность задачи «заботы об общем доме».

Через текст энциклики проходит несколько основных тем, рассмотренных с разнообразных точек зрения, которые придают ему прочное единство: «тесная связь между бедными и уязвимостью планеты; убеждение, что всё в мире взаимосвязано; критика новой парадигмы и форм власти, которые вытекают из технологии; призыв искать другие пути понимания экономики и прогресса; ценность, присущая каждому существу; человеческий смысл экологии; необходимость искренних и честных дебатов; серьёзная ответственность местной и международной политики; культура прагматизма и предложение нового стиля жизни».

Программа энциклики подразделяется на шесть глав. В них ситуация рассматривается исходя из лучших научных достижений, доступных сегодня, в сравнении с Библией и иудео-христианской традицией, и корень проблем выявляется в технократии и в чрезмерной человеческой самодостаточности. Предложение энциклики выражается в целостной, «интегральной экологии, которая включала бы в себя человеческие и социальные аспекты», неразрывно связанные с экологическими вопросами.

С этой точки зрения Папа Франциск предлагает начать на всех уровнях социальной, экономической и политической жизни честный диалог, который сделал бы процесс принятия решений в этой сфере прозрачным, и напоминает, что ни один проект не может быть эффективным, если он не осуществляется сформированной и ответственной совестью, подсказывая отправные точки для роста в этом направлении на образовательном, духовном, церковном, богословском и политическом уровнях.

Текст завершается двумя молитвами: одна из них для всех, кто верит в «Бога Творца и Отца», а другая - для тех, кто исповедует веру в Иисуса Христа, и она перемежается рефреном «Laudato si'», с которого энциклика начинается и которым завершается.