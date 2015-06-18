Папа Франциск помог римским беднякам побывать у Туринской Плащаницы

Более 60 малоимущих римлян совершили паломничество к Туринской плащанице благодаря финансовой поддержке папы Франциска, сообщило Ватиканское радио.

Они отправились в Турин на двухэтажном автобусе и стали личными гостями архиепископа Турина Чезаре Нозильи. Среди паломников были представители разных религий, в том числе и мусульмане.

Оригинал Туринской плащаницы выставлен впервые за пять лет для публичного почитания в соборе Сан-Джованни в Турине 19 апреля. В XXI веке плащаница выставлялась в 2000-м и 2010 годах, а в прошлом веке — в 1900-м, 1933-м, 1978-м и 1998 годах.

21 июня перед Туринской плащаницей помолится папа римский Франциск. Понтифик призвал католиков молиться перед этой реликвией, чтобы "этот жест уважения помог каждому открыть в Христе милосердное лица Бога".

РИА Новости