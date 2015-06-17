Папа Франциск освятил краеугольный камень для нового римско-католического храма в Ровно

В общей аудиенции с Папой, которая состоялась на площади святого Петра в Ватикане 17 июня, участвовали паломники из Украины, среди которых сестры Матеуша Навроцкая и Юлия Потас из Конгрегации Божьего Провидения, прибывших из города Ровно вместе с о. Кшиштофом Орлицким, викарием прихода святых Петра и Павла и Божьего Милосердия.

Во время встречи с паломниками Святейший Отец остановился возле них на несколько минут, прочитал сопроводительную надпись и благословил краеугольный камень для строительства нового римско-католического храма в Ровно, сообщает Радио Ватикана.

На фото: утром, еще до общей аудиенцией, сестры Матеуша и Юлия вместе с о. Кшиштофом показывают краеугольный камень храма, который будет посвящен Папой Франциском.

Сестры Матеуша Навроцкая и Юлия Потас в интервью Радио Ватикана рассказали о жизни общины в г. Ровно и о своем монашеском служении. Аудиозапись можно послушать здесь.