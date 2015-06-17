Канонизация блаженной Матери Терезы возможна уже в течение следующего года

Выздоровление жителя Бразилии, которое невозможно объяснить с медицинской точки зрения, может быть признано чудом, которое необходимо для канонизации блаженной Матери Терезы.

Портал Vatican Insider пишет, что канонизация возможна уже в течение Юбилейного Года Милосердия, который начнется 8 декабря текущего года, а завершится 20 ноября 2016 года.

Канонизационный процесс по делу предполагаемого чуда идет в епархии Сантос (Бразилия). Конгрегация по делам канонизации выбрала для исследования это исцеление среди многих сообщений о благодати, свершенной через заступничество Матери Терезы.

Мужчина из епархии Сантос после усердной молитвы к Матери Терезы был исцелен от опухоли, которая занимала уже значительную часть его мозга.

Кatolik.ru