Папа Римский хочет отмечать Пасху в день, когда ее празднуют православные

Римско-католическая церковь может пересмотреть метод расчета даты празднования Пасхи, чтобы все христиане отмечали Воскресение Христа в один день. Об этом заявил Папа римский Франциск.

По его словам, римско-католическая церковь готова обсуждать единую дату Пасхи, которая бы отмечалась "в Риме, Константинополе и Москве". "Встречаются католик и православный и спрашивают: "твой Христос уже воскрес? Мой - через неделю", - приводит слова Франциска газета Corriere della Sera.

Согласно католическому календарю, день Пасхи рассчитывается на основании первого солнцестояния после полнолуния в марте. У православных расчет более сложный. Как правило, разница дат католической и православной Пасх составляет одну неделю, но иногда может отличаться и на месяц. Нередко Пасхи совпадают.

Как указывает газета, возможной единой датой может быть третье воскресенье апреля. Идея об объединении дат Пасхи уже ранее озвучивалась Франциском, а еще раньше о готовности изменить календарь заявлялось во время понтификата Папы Павла VI (1963-1978).

Вопрос о единой дате Пасхи может стать темой обсуждения на Вселенском (Всеправославном) соборе в 2016 году.

ТАСС