УГКЦ проводит в Киеве конференцию, посвященную святому князю Владимиру

05:40, 13 июня 2015
Католицизм
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12 июня Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав открыл в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко конференцию «Христианство в Украине: реалии, проблемы, перспективы по случаю 1000-летия святого равноапостольного Великого киевского князя Владимира», сообщает ugcc.ua.

«В этом году, - обратился Предстоятель Церкви к участникам конференции, - все христиане Украины, в частности, наследники Крещения святого Владимира отмечают 1000-летний юбилей ухода в вечность нашего крестителя, великого равноапостольного князя Владимира. Размышляя над реалиями, перспективами и вызовами христианства сегодня и завтра в Украине, вполне логично взглянуть в лицо нашей Церкви, чтобы найти в ней наследие равноапостольного князя Владимира».

Глава Церкви поблагодарил администрацию ректората университета им. Тараса Шевченко, который особенно связан с именем равноапостольного князя Владимира... Также он поблагодарил тех, кто прибыл, чтобы поделиться своим глубоким научным словом.

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На конференцию, которую организовали студенты Киевской Трехсвятительской семинарии, прибыли студенты из УКУ, Львовской духовной семинарии Святого Духа, Ивано-Франковской духовной семинарии, Тернопольской духовной семинарии, семинарии василиан в Брюховичах, КНУ им. Т. Шевченко, Дрогобычской духовной семинарии, Киевского университета Бориса Гринченко.

Дискуссии состоятся в четырех секциях: История. Вклад Владимира Великого в становлении христианской Церкви и государства; Экуменизм. Перспективы взаимопонимания между христианскими конфессиями в Украине и идея создания Поместной Церкви; Пастыри Церкви Христовой в Украине; Церковь-Революция достоинства - АТО.

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