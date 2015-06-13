УГКЦ проводит в Киеве конференцию, посвященную святому князю Владимиру

12 июня Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав открыл в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко конференцию «Христианство в Украине: реалии, проблемы, перспективы по случаю 1000-летия святого равноапостольного Великого киевского князя Владимира», сообщает ugcc.ua.

«В этом году, - обратился Предстоятель Церкви к участникам конференции, - все христиане Украины, в частности, наследники Крещения святого Владимира отмечают 1000-летний юбилей ухода в вечность нашего крестителя, великого равноапостольного князя Владимира. Размышляя над реалиями, перспективами и вызовами христианства сегодня и завтра в Украине, вполне логично взглянуть в лицо нашей Церкви, чтобы найти в ней наследие равноапостольного князя Владимира».

Глава Церкви поблагодарил администрацию ректората университета им. Тараса Шевченко, который особенно связан с именем равноапостольного князя Владимира... Также он поблагодарил тех, кто прибыл, чтобы поделиться своим глубоким научным словом.

На конференцию, которую организовали студенты Киевской Трехсвятительской семинарии, прибыли студенты из УКУ, Львовской духовной семинарии Святого Духа, Ивано-Франковской духовной семинарии, Тернопольской духовной семинарии, семинарии василиан в Брюховичах, КНУ им. Т. Шевченко, Дрогобычской духовной семинарии, Киевского университета Бориса Гринченко.

Дискуссии состоятся в четырех секциях: История. Вклад Владимира Великого в становлении христианской Церкви и государства; Экуменизм. Перспективы взаимопонимания между христианскими конфессиями в Украине и идея создания Поместной Церкви; Пастыри Церкви Христовой в Украине; Церковь-Революция достоинства - АТО.