Папа Франциск обменялся с Премьером Польши мнениями о ситуации в Украине

Папа Франциск в пятницу, 12 июня, принял в Ватикане Премьер-министра Польши Еву Копач.

Как сообщает "Радио Ватикана", главной темой разговора было приготовления к визиту Святейшего Папы в Польше в 2016 году по случаю Всемирного Дня Молодежи в Кракове. Отмечен также положительный вклад Церкви в этой стране в актуальный социально-экономический контекст и относительно некоторых вопросов морального характера.

Как читаем в сообщении Ватиканского пресс-центра, во время обмена мнениями относительно международной ситуации, особое внимание было посвящено событиям в Украине. После встречи с Папой, Эва Копач также встретилась с архиепископом Полем Г. Галлагером, Секретарем по делам отношений Апостольской Столицы с другими государствами.