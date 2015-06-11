Глава УГКЦ: Я попросил Папу Римского, чтобы он был голосом украинского народа

Патриарх Украинской Греко-Католической Церкви Святослав (Шевчук) написал письмо Папе Франциску накануне его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава УГКЦ отметил, что Церковь и украинцы с большим интересом следят за этой встречей и молятся за Папу.

Об этом сообщает польское издание w Polityce.pl.

"Я утверждаю, что сейчас никто, ни одна дипломатия, ни одна система международной безопасности и никто из великих мира сего не могут остановить войну в Украине. В письме я попросил Святейшего Отца, чтобы он был голосом украинского народа, своих детей, верных католиков Украины, страдающих. Чтобы Папа, как отец, защищал своих детей", - заявил Патриарх.

Глава УГКЦ видит большое сходство между встречей Папы Франциска с Путиным и визитом бывшего президента СССР Михаила Горбачева к св. Иоанну Павлу II в 1989 году, после которого УГКЦ вышла из подполья и начала свою нормальную деятельность.

От этой встречи может многое зависеть, считает он.

«Верим, что Святейший Отец как викарий Иисуса Христа на Земле сможет сделать то, что до этого момента не мог сделать никто из великих мира сего. Мы верим, что Папа защитит нас», - заявил Блаженнейший Святослав.

Первоиерах подчеркнул, что Папа Франциск и ватиканская дипломатия хорошо ориентируются в том, что происходит в Украине. Он напомнил, что недавно украинские епископы нанесли визит ad limina и смогли лично рассказать Понтифику о «боли, крови, слезах, которыми истекает Украинская земля».

«Папа Франциск сказал тогда: «Я всегда к вашим услугам». Думаю, что эта встреча покажет позицию Папы по Украине и может поспособствовать тому, что на нашей земле в конце концов воцарится мир», – подчеркнул Патриарх.

Свое письмо к Папе Франциску Глава УГКЦ написал и отправил 9 июня из Ясной Горы, где он находился по приглашению отцов паулинов.

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