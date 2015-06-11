Папа Римский призывает Путина приложить усилия для достижения мира в Украине

Папа Римский Франциск в ходе аудиенции президенту России Владимиру Путину, который прибыл с визитом, призвал его принять искренние и большие усилия для достижения мира в Украине.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

Собеседники пришли к согласию, что необходимо восстановить климат диалога, что все стороны должны выполнить минские договоренности, и что следует реагировать на серьезную гуманитарную ситуацию в части востока Украины.

Также они обсудили положение на Ближнем Востоке, в Сирии и Ираке, говорится в сообщении.

В ходе встречи, которая длилась около 50 минут, среди прочего, Папа Франциск подарил Путину медальон с изображением ангела мира и призвал его строить «мир солидарности и мира, основанного на справедливости».

Одновременно с аудиенцией состоялась и встреча секретаря Ватикана по внешним отношениям Пола Ричарда Галлагера и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, во время которой они говорили в основном о конфликте в Украине и положение на Ближнем Востоке, сообщили в Ватикане.

Как сообщал УНИАН ранее, проблемы в Украине могут стать одной из тем разговора президента России Владимира Путина с Папой Римским Франциском.