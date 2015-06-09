В Объединенных Арабских Эмиратах откроют католический храм

Через пятьдесят лет после открытия церкви святого Иосифа в Абу-Даби, что произошло в 1965 году, в Объединенных Арабских Эмиратах будет освящен второй в столице страны католический храм – церковь святого Павла в рабочем квартале столицы Муссафа.

Торжественное открытие состоится 11 июня с участием шейха Нагияна-бин Мубарака аль-Нагияна.

В ОАЭ трудовые мигранты составляют 70% из 4 миллионов жителей страны, а половина из них – христиане. Только католиков, большинство из которых происходят из Индии и Филиппин, насчитывается около миллиона.

Радио Ватикана