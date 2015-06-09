Папа Римский подарил президенту Аргентины копию русской иконы XI века Пресвятой Богородицы "Умиление"

01:27, 09 июня 2015
Католицизм
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Папа Франциск подарил госпоже Кристине Фернандес де Киршнер копию русской иконы

Папа Франциск 7 июня принял на частной аудиенции президента Аргентины госпожу Кристину Фернандес де Киршнер. Беседа в Папском кабинете при Зале Павла VI прошла в дружественной атмосфере и продлилась более полутора часов. Госпожа президент заверила Святейшего Отца в глубокой привязанности и близости к нему аргентинского народа и попросила о благословении для всех своих соотечественников.

Госпожа Фернандес де Киршнер подарила Папе Франциску несколько  подарков: портрет святого мученика епископа Оскара Арнульфо Ромеро; книги Альберто Метоль-Ферре; два барельефа для слабовидящих с подписями шрифтом Брайля, изображающих Пресвятую Деву Луханскую и Папу Франциска; корзину с традиционными аргентинскими продуктами, а также  альбом об архитектурном наследии Аргентины.

Со своей стороны, Папа Франциск подарил госпоже Кристине Фернандес де Киршнер копию русской иконы одиннадцатого века Пресвятой Богородицы «Умиление».

По материалам "Радио Ватикана"

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