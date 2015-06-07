На Прикарпатье горела церковь УГКЦ, построенная в 1891 году

7 июня в селе Бубнище Болеховского городского совета произошел пожар в деревянном здании Украинской греко-католической церкви (памятник архитектуры местного значения, построен в 1891 году).

Как сообщает интернет-издание "Параллели", про возгорание спасателям сообщили местные жители.

К месту вызова сразу были направлены спасатели ДПРП Болехова, а также пожарные ГПСЧ-10 Долина, ППЧ-23 по охране объектов Долинского НГДУ ПАО «Укрнафта» и ДПРЧ-17 по охране объектов Долинского ГПЗ.

Спасатели, прибывшие к месту вызова немедленно приступили к тушению пожара.

Стоит отметить, что большую работу провели и члены добровольной пожарной дружины села Бубнище. Именно они первыми начали тушить пожар и спасать церковное имущество от огня.

Благодаря оперативным действиям пожарных и членов ДПД населенного пункта огонь удалось быстро погасить. Здание церкви было спасено.

В 08.31 пожар локализован, а в 09.03 – погашен.

Огнем уничтожено помещение для алтаря, иконостас и церковные вещи на площади 30 м.кв, повреждена кровля купола.

Что послужило причиной возгорания – устанавливают специалисты. Никто из людей не пострадал.

Всего к тушению пожара привлекались 23 спасателя на 5 единицах техники и 6 человек ДПД населенного пункта.