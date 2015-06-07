Папа Римский отслужил торжественную мессу перед 65 тысячами верующих на стадионе в Сараево

Папа Римский Франциск 6 июня прибыл с однодневным визитом в столицу Боснии и Герцеговины для содействия укреплению диалога между сербской, хорватской и мусульманской общинами.

Понтифика приветствовали тысячи боснийцев, которые выстроились вдоль дороги, которая ведет от аэропорта в центр Сараево.

После встречи с представителями руководства страны и различных религиозных общин Папа Франциск отправился на центральный стадион города, чтобы отслужить торжественную мессу в присутствии около 65 тысяч человек, преимущественно католиков, сообщает Радио Свобода.

Он призвал представителей разных религиозных конфессий – мусульман, православных и католиков оставить позади прошлое и начать совместно работать ради будущего. Папа заявил о необходимости противостоять варварству и попыткам использовать различия как повод для насилия.

В 1992-1995 годах во время межэтнического конфликта на территории Боснии и Герцеговины погибли более ста тысяч человек.