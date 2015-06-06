Папа Франциск: Мир является мечтой Бога, Божьим замыслом для человечества

«Мир является мечтой Бога, Божьим замыслом для человечества, для истории, вместе со всем сотворенным миром», - поразмышлять над этими словами предложил верным Папа Франциск в проповеди во время Святой Мессы, которую он возглавил на стадионе города Сараево, столице Боснии и Герцеговины, во время своего однодневного Апостольского визита в эту страну, сообщает сайт Радио Ватикана.

Проповедник подчеркнул, что сегодня в мире существует много вооруженных конфликтов, и это словно третья мировая война "в частях».

Мы чувствуем ужасный климат войны. Есть люди, которые хотят создавать и сознательно усиливают тот климат войны, в частности те, которые инициируют столкновения между различными культурами и цивилизациями и наживаются на войне для продажи оружия.

Однако война - это дети, женщины, люди преклонного возрастом в лагерях беженцев, это вынужденное переселение, это уничтоженные дома, дороги, фабрики, это, прежде всего много загубленных человеческих жизней.

Говоря о том, каким образом строится мир, Папа подчеркнул, что исполнением справедливости является любить ближнего, как себя самого (Мф. 22, 39; Рим. 13, 9). Святейший Отец отметил, что если все будут жить по этой заповеди любви, то ситуация в мире может измениться, ведь изменимся мы.

В заключение Папа призвал верующих в молитве просить Господа, через заступничество Его Пресвятой Матери, быть терпеливыми, бороться за справедливость, быть милосердными, быть строителями мира, теми, кто сеют мир, а не войну и раздор.