Папа Франциск жителям Боснии и Герцеговины: Еду к вам как посланник мира!

Папа Франциск обратился с видеопосланием к жителям Боснии и Герцеговины накануне своего Апостольского визита в Сараево, сообщает сайт Радио Ватикана.

В обращении есть такие строки: «С Божьей помощью, еду к вам, чтобы утверждать в вере католиков, чтобы поддержать экуменический и межрелигиозный диалог, а прежде всего для того, чтобы поддержать мирное сосуществование в вашей стране».

Вспомнив, что лозунг этого визита: «Мир пусть будет с вами», - это слова Иисуса, которыми Он обратился к ученикам после Воскресения, Святейший Отец отметил, что «Господь есть нашей силой и нашей надеждой, что Он дарит нам Свой мир, чтобы мы принимали его в наши сердца и с радостью и любовью его распространяли».

«Со своей стороны, - сказал Папа, - готовлюсь придти к вам, как посланник мира, чтобы выразить всем-всем свое уважение и дружбу. Хочу каждому человеку, каждой семье и сообществу возвещать Божьи милосердия. Дорогие братья Боснии и Герцеговины, уверяю всех вас в своей любви и духовной близости».